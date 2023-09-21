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РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків, - СБУ

Фото: РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Терористична Російська Федерація все частіше вербує неповнолітніх для "розсилання" повідомлень про фейкові мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

З початку року в Україні було зафіксовано більше ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву державних установ, шкіл, лікарень й інших місць масового скупчення людей. Більшість "повідомлень" надходила з території Росії, а також від українських "абонентів". Для "Розсилання" спецслужби Росії все частіше залучають неповнолітніх дітей. 

Для вербування дітей ворог використовує: 

  • "Вконтакте"; 
  • підконтрольні Telegram-канали; 
  • ігрові інтернет-платформи. 

 На вищезгаданих ресурсах терористи "знайомляться" з дітьми та пропонують їм співпрацю. Для схилення неповнолітніх до злочину ворог застосовує шантаж, маніпуляції або ж просто пропонує "легкі" гроші. 

"Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об’єктів в Україні. Для анонімності "листів" їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення", - додає Служба безпеки України. 

Випадок в Черкасах 

В Черкасах викрито двох учнів старших класів, які в липні поточного року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та торговельного центру. 

Згідно з даними слідства, неповнолітні діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через Telegram-канали. 

Відповідно до ст. 259 санкції передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Якщо зловмиснику не виповнилось 16 років - за злочин відповідатимуть його батьки, або ж особи, які їх заміняють. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області СБУ тим часом затримала сім'ю колаборантів, які допомагали окупантам організувати так званий "референдум".

Зокрема у Миколаївській області затримали чотирьох російських шпигунів. Двоє з них працювали на оборонному підприємстві.

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