РФ все чаще вербует детей для фейковых минований, разоблачено более 2 тысяч случаев, - СБУ

С начала года в Украине было зафиксировано более 2 тысяч анонимных угроз по подрыву государственных учреждений, школ, больниц и других мест массового скопления людей. Большинство "сообщений" поступало с территории России, а также от украинских "абонентов". Для рассылки спецслужбы России все чаще привлекают несовершеннолетних детей.

Для вербовки детей враг использует:

"Вконтакте";

подконтрольные Telegram-каналы;

игровые интернет-платформы.

На вышеупомянутых ресурсах террористы "знакомятся" с детьми и предлагают им сотрудничество. Для склонения несовершеннолетних к преступлению враг применяет шантаж, манипуляции или просто предлагает "легкие" деньги.

"Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях "анонимные террористы" получают от своих российских кураторов перечень "приоритетных" объектов в Украине. Для анонимности "писем" их авторы присылают их с использованием специализированного программного обеспечения", - добавляет Служба безопасности Украины.

Случай в Черкассах

В Черкассах разоблачены два ученика старших классов, которые в июле текущего года сообщили о "минировании" областной военной администрации и торгового центра.

Согласно данным следствия, несовершеннолетние действовали по указанию представителей ФСБ, завербовавших школьников через Telegram-каналы.

Согласно ст. 259 санкции предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет - за преступление будут отвечать его родители, или лица, которые их заменяют.