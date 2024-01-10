У РФ бум буріння нафтових свердловин, країна пристосовується до санкцій, - Bloomberg

Бум активності стався одночасно з відновленням обсягів і вартості російського експорту нафти, що є яскравою ілюстрацією того, що викопне паливо в країні стало найважливішим джерелом коштів для війни РФ проти України.

Аналітик з нафти і газу московської компанії BCS Global Markets Рональд Сміт заявив, що Росія набагато більш незалежна у сфері нафтосервісу, ніж прийнято вважати.

Згідно з галузевими даними Bloomberg, за перші 11 місяців 2023 року Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28 100 кілометрів. Цей показник побив минулорічний рекорд на пострадянському просторі.

З якими проблемами може зіткнутися РФ

Видання пише, що шалені темпи буріння на тлі доволі статичного рівня видобутку також свідчать про деякі довгострокові проблеми, які можуть виникнути у російського нафтового сектору внаслідок міжнародної ізоляції РФ.

Галузь докладає всіх зусиль для підтримки видобутку на своїх старих свердловинах, тоді як нові проєкти, які підтримуватимуть видобуток найближчими десятиліттями, мають адаптуватися до умов, що змінилися в країні.

Санкційного тиску на Росію недостатньо

Збільшення видобутку відбувається попри тиск західних країн на енергетичну галузь країни, яка є ключовим джерелом коштів для ведення Росією війни проти України.

"Сектор став об'єктом санкцій - від заборони на імпорт і обмеження цін до заборони на експорт технологій", - пише видання.

Минулого року США запровадили санкції проти десятків компаній, що виробляють бурове обладнання і розробляють нові технології видобутку, з метою "обмежити майбутній видобувний потенціал Росії".

Європейський союз 2022 року запровадив всеосяжне обмеження на експорт обладнання, технологій і послуг для енергетичної галузі Росії. Однак Bloomberg пише, що ці обмежувальні заходи значною мірою не принесли очікуваного результату.

Ембарго на імпорт російської нафти країн Заходу

У березні 2022 року США запровадили повну заборону на імпорт російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У грудні 2022 року аналогічне рішення ухвалив Європейський Союз.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - з приблизно 40-45% до приблизно 4-5%.

Запроваджена у грудні 2023 року цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, скоротила доходи Кремля на 14%.