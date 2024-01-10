В РФ бум бурения нефтяных скважин, страна приспосабливается к санкциям, - Bloomberg

Бум активности произошел одновременно с восстановлением объемов и стоимости российского экспорта нефти, что является яркой иллюстрацией того, что ископаемое топливо в стране стало важнейшим источником средств для войны РФ против Украины.

Аналитик по нефти и газу московской компании BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что Россия гораздо более независима в сфере нефтесервиса, чем принято считать.

Согласно отраслевым данным Bloomberg, за первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров. Этот показатель побил прошлогодний рекорд на постсоветском пространстве.

С какими проблемами может столкнуться РФ

Издание пишет, что бешеные темпы бурения на фоне довольно статичного уровня добычи также свидетельствуют о некоторых долгосрочных проблемах, которые могут возникнуть у российского нефтяного сектора в результате международной изоляции РФ.

Отрасль прилагает все усилия для поддержания добычи на своих старых скважинах, тогда как новые проекты, которые будут поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменившимся условиям в стране.

Санкционного давления на Россию недостаточно

Увеличение добычи происходит несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником средств для ведения Россией войны против Украины.

"Сектор стал объектом санкций - от запрета на импорт и ограничения цен до запрета на экспорт технологий", - пишет издание.

В прошлом году США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии добычи, с целью "ограничить будущий добывающий потенциал России".

Европейский союз в 2022 году ввел всеобъемлющее ограничение на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли России. Однако Bloomberg пишет, что эти ограничительные меры в значительной степени не принесли ожидаемого результата.

Эмбарго на импорт российской нефти стран Запада

В марте 2022 года США ввели полный запрет на импорт российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В декабре 2022 года аналогичное решение принял Европейский союз.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - с примерно 40-45% до примерно 4-5%.

Введенный в декабре 2023 года ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель сократил доходы Кремля на 14%.