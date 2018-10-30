РФ не будет запрещать экспорт необходимых товаров из Украины, - аналитики

Фото: премьер-министр России Дмитрий Медведев (kremlin.ru)

Аналитики считают, что санкции РФ ощутят на себе политики и бизнес с антироссийской риторикой

Российская Федерация в своих санкциях против Украины не будет запрещать экспорт необходимых для экономики товаров. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Торговля с Россией: чем Украине грозят новые санкции Кремля".

В частности, опрошенные РБК-Украина аналитики допускают, что Россия не станет вводить запрет на экспорт товаров, необходимых для ее экономики. По мнению члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, Россия обычно спокойно относится к поставкам товаров, которые не может заместить аналогами по цене и качеству.

"Не думаю что в Кремле поменяется концепция, особенно сейчас, когда усилился отток капитала из РФ и уже всем очевидно что к концу 2018 года цены на нефть не достигнут 100 долларов за баррель. Будут защищенные статьи украинского экспорта в РФ, и большую долю там будет занимать машиностроение… думаю, что это (санкции, - ред.) в большинстве своем коснется наших металлургов и частично - агробизнеса", - отметил он.

В то же время руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий уверен, что санкции не окажут ощутимого эффекта на торговлю с РФ. По его словам, куда более высокая вероятность, что санкции будут иметь эффект на бизнесменов, которые демонстрируют антироссийскую позицию или риторику.

"Вдруг окажется, что у них что-то есть в России. Например, бабушка квартиру завещала в Москве. Или маленький бизнес, о котором аналитики и журналисты не знают. Или какие-то активы в Крыму", - отметил собеседник.

Паращий не исключает, что российская сторона может внести в санкционный список волонтеров, активистов или, к примеру, людей из окружения министра обороны, министра внутренних дел или президента. Вероятно, ощутимого экономического ущерба для таких лиц предусмотренные санкциями ограничения не нанесут. Скорее, здесь возможны последствия для репутации в связи с наличием активов в РФ.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что под действие ответных санкций Российской Федерации попадут сотни украинцев.