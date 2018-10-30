РФ не буде забороняти експорт необхідних товарів з України, - аналітики

Фото: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

Аналітики вважають, що санкції РФ відчують на собі політики і бізнес з антиросійською риторикою

Російська Федерація у своїх санкціях проти України не буде забороняти експорт необхідних для економіки товарів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Торгівля з Росією: чим Україні загрожують нові санкції Кремля".

Зокрема, опитані РБК-Україна аналітики допускають, що Росія не буде вводити заборону на експорт товарів, необхідних для її економіки. На думку члена Українського товариства фінансових аналітиків Віталія Шапрана, Росія зазвичай спокійно ставиться до поставок товарів, які не може замінити аналогами за ціною та якістю.

"Не думаю, що в Кремлі зміниться концепція, особливо зараз, коли посилився відтік капіталу з РФ і вже всім очевидно, що до кінця 2018 року ціни на нафту не досягнуть 100 доларів за барель. Будуть захищені статті українського експорту в РФ, і більшу частку там буде займати машинобудування... думаю, що це (санкції, - ред.) в більшості своїй торкнеться наших металургів і частково - агробізнесу", - зазначив він.

У той же час керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій впевнений, що санкції не будуть мати відчутного ефекту на торгівлю з РФ. За його словами, куди більш висока ймовірність, що санкції будуть мати ефект на бізнесменів, які демонструють антиросійську позицію або риторику.

"Раптом виявиться, що у них щось є в Росії. Наприклад, бабуся заповіла квартиру в Москві. Чи маленький бізнес, про який аналітики і журналісти не знають. Або якісь активи в Криму", - зазначив співрозмовник.

Паращій не виключає, що російська сторона може внести в санкційний список волонтерів, активістів або, наприклад, людей з оточення міністра оборони, міністра внутрішніх справ або президента. Ймовірно, відчутного економічного збитку для таких осіб передбачені санкціями обмеження не завдадуть. Швидше за все, тут можливі наслідки для репутації у зв'язку з наявністю активів в РФ.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що під дію санкцій Російської Федерації потраплять сотні українців.