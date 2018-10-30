Торговля с Россией: чем Украине грозят новые санкции Кремля

Владимир Путин (справа) и Дмитрий Медведев (слева) готовят новые санкции против Украины (kremlin.ru)

Россия готовится ввести персональные санкции против сотен украинцев и связанных с ними компаний. В Кремле делают это якобы в ответ на некие "недружественные действия Украины", но обещают снять санкции, если Киев отменит ограничительные меры в отношении российского бизнеса и граждан РФ. Вдобавок Москва планирует запретить экспорт некоторых товаров украинского производства. Впрочем, по мнению финансовых аналитиков, за последние четыре года Россия настолько плотно закрыла свой рынок для компаний из Украины, что возможные секторальные санкции уже не окажут существенный эффект на динамику экспорта в эту страну. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым ввел санкции против физлиц и компаний из Украины. Кого затронут санкции – пока неизвестно, поскольку списки тех, кто подпадет под "специальные экономические меры", как, собственно, и сами "меры", должно еще утвердить правительство. Это произойдет "в самое ближайшее время", заверил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Какие санкции применит Кремль

Власти РФ заблокируют на территории России активы граждан и компаний, к которым применят санкции, пояснил Медведев. Такие лица не смогут распоряжаться имуществом, проводить какие-либо сделки с активами, выводить из РФ капитал за рубеж. Кроме того, российские чиновники планируют ограничить поставки некоторых категорий товаров украинского производства. О какой продукции идет речь – в РФ пока не говорят.

Не вдаваясь в детали, Медведев пояснил, что РФ применит санкции к "сотням людей", которые якобы причинили вред интересам России. Он уточнил, что речь идет как о представителях бизнеса, так и других сфер деятельности. "В список также включены украинские компании, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции", - заявил чиновник.

Из-за чего в Москве решили ввести санкции

В Кремле объясняют свое решение тем, что украинская сторона ранее применила персональные санкции к гражданам РФ и российским компаниям. Из указа Владимира Путина следует, что РФ снимет санкции с Украины лишь после того, как Киев отменит санкции против Москвы.

Впервые Украина ввела санкции против компаний из РФ в феврале 2015 года. Ограничения касались 160 компаний, которым, среди прочего, заблокировали пассивные доходы в Украине в виде роялти и процентов, а также запретили участвовать в приватизации.

Уже в сентябре того же года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел санкции, утвержденные решением Совета национальной безопасности и обороны. Их распространили на сотни физлиц и ряд компаний, среди которых оказались "Аэрофлот", "Лаборатория Касперского", "Первая грузовая компания". Тогда же впервые санкции применили к операторам лотерейного рынка компаниям "М.С.Л." и "Патриот", найдя у них "российский след". Лишь в 2018 году эти две компании вывели из-под действия санкций.

Последний раз санкционный список власти обновили в июне этого года. Перед этим - в мае, введя санкции против нескольких российских политиков из "Единой России", Компартии РФ и ЛДПР, а также главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и ряда ее заместителей. К тому же в обновленном списке оказались российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

В Украине под санкции также попали банки с российским капиталом, социальные сети, другие авиаперевозчики, помимо "Аэрофлота", разработчики программного обеспечения и многие другие. Всего под санкциями оказалось около 1,7 тысяч физических лиц, преимущественно россиян, и почти 800 компаний.

Почему Россия вводит санкции только сейчас

Экономические санкции Киев и Москва вводили друг против друга еще до войны на Донбассе и аннексии Крыма. В разгар этих событий взаимных торговых ограничений стало еще больше.

Как ранее писало РБК-Украина, официальный Киев был вынужден обращаться в ВТО с жалобами на действия России, из-за которых пострадал бизнес. Среди прочего, в течение 2013-2015 годов Россия ввела ограничения на поставки из Украины соков, пива, кондитерских изделий и обоев.

Позже власти РФ запретили, но через время восстановили экспорт соли из Украины. В прошлом году российское правительство распространило ограничения на поставку живых свиней и некоторых видов мясных субпродуктов. Как правило, запрет на экспорт вводился на основании решений Роспотребнадзора.

Помимо ограничений импорта, в 2016 году президент РФ своим указом запретил транзит ряда товаров из Украины по территории России - сначала в Казахстан, а позже - в Кыргызстан. Украина, не увидев в этих действиях Кремля экономических мотивов, обратилась в ВТО с требованием о проведении консультаций. Более того, украинская сторона считает, что торговые ограничения со стороны РФ были мотивированы отказом Украины вступать в Евразийский экономический союз.

Украина, в свою очередь, отвечая на транзитные ограничения, еще в 2016 году ввела запрет на импорт из РФ многих продовольственных товаров, несколько раз добавив новые товары в цей список.

Какие товары могут попасть под санкции

Товарооборот между Украиной и Россией сократился с 38,3 млрд долларов в 2013 году до немногим более 11 млрд долларов в 2017 году. Четыре года назад Россия поглощала без малого четверть украинского экспорта – 15 млрд долларов или 23,8% объема всех поставок. Компании в основном везли в РФ ядерные реакторы, котлы и машины (14,7% в деньгах от всего объема поставок в РФ), черные металлы и изделия из них (совокупно около 20%), а также железнодорожные локомотивы (11,6%).

Экспорт продовольствия в РФ приносил меньше денег, чем машиностроение и металлургия. Но все же был в разы больше, чем сейчас. Если в 2013 году из Украины в РФ поставили мяса и субпродуктов на 160 млн долларов, то сейчас речь идет лишь о нескольких тысячах долларов. Еще один пример – молоко, яйца и мед. Экспорт этих продуктов в Россию приносил производителям около 380 млн долларов в 2013 году, тогда как в 2017 году – меньше 6 тысяч долларов.

В прошлом году доля РФ в экспорте из Украины просела до 9,1%, и сейчас продолжает снижаться. По факту восьми месяцев этого года экспорт в Россию упал на 6,5% по сравнению с январем-августом 2017 года.

Украинские компании возят в РФ те же группы товаров что и четыре года назад, за исключением продуктов. Почти 19% в товарной структуре экспорта в РФ занимают черные металлы и еще 5,7% - изделия из черных металлов. Но если в 2013 году эти статьи экспорта в год приносили стране около 3 млрд долларов, то сейчас суммы гораздо скромнее – около 600 млн долларов по итогу восьми месяцев. Далее в списке экспортных позиций следуют продукты неорганической химии (16%), ядерные реакторы, котлы и машины (14,6% от всего экспорта).

Какие именно товары Россия запретит завозить из Украины, сказать сложно. Но, в любом случае, эффект от санкций будет не настолько ощутимым, как, скажем, еще в 2014 году.

К примеру, вытеснение украинских металлургов с российского рынка происходило уже достаточно длительный период, пояснил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко. Он отметил, что с 2010 по 2017 год экспорт металлов в РФ снизился почти в три раза – с 2,8 млрд долларов до 1,1 млрд долларов в основном из-за введения высоких пошлин и других заградительных барьеров.

"Если РФ пойдет на запрет ввоза украинских черных металлов, поставки можно будет частично переориентировать на другие рынки, прежде всего африканский и ближневосточный. Это подтверждает и опыт компании "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), которая уже и до этого столкнулась с введением новых ограничений для своего длинномерного проката на российском рынке", - отметил Мартыненко.

Кроме того, по его мнению, Украина может пойти на ответные меры и остановить ввоз российских черных металлов, который за те же 8 месяцев 2018 года составлял меньшую, но сопоставимую сумму в 320 млн долларов. "Это также может помочь "Метинвесту" и АМКР частично компенсировать потери от прекращения поставок в РФ", - полагает эксперт ICU.

Что же касается ядерных реакторов, котлов и машин, то, по словам Мартыненко, по этой статье в основном проходит экспорт оборудования и продукции машиностроения. "Эта продукция гораздо дальше от сырьевого и стандартизированного типа, чем черные металлы, и ее сложнее переориентировать на другие рынки. Тем не менее, такая переориентация возможна в течение более длительного периода", - говорит он.

Опрошенные РБК-Украина аналитики допускают, что Россия не станет вводить запрет на экспорт товаров, необходимых для ее экономики. Как обратил внимание член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, Россия, как правило, если не может заменить украинскую продукцию такими же аналогами по цене и качеству, обычно спокойно относиться к ее поставкам из Украины.

"Не думаю что в Кремле поменяется концепция, особенно сейчас, когда усилился отток капитала из РФ и уже всем очевидно что к концу 2018 года цены на нефть не достигнут 100 долларов за баррель. Будут защищенные статьи украинского экспорта в РФ, и большую долю там будет занимать машиностроение, - говорит Шапран. - Те производители, от агро до машстроя, которые зависели от РФ, и по которым у России были варианты импортозамещения или варианты из Азии, уже давно российский рынок потеряли. Поэтому, думаю, что это (санкции, - ред.) в большинстве своем коснется наших металлургов и частично - агробизнеса".

Тогда как, по мнению руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, санкции не окажут ощутимого эффекта на торговлю с РФ.

"Медведев сказал, что санкции коснутся тех, кто, по мнению российского правительства, приносит вред России. Мы же прекрасно знаем, что все, кто активно продает продукцию в Россию – будь то Ахметов или условный Богуслаев (Вячеслав Богуслаев, народный депутат, президент "Мотор Сич", - ред.) – у них у всех, очевидно, пророссийская позиция. Будет сложно уличить в откровенной антироссийской позиции тех, кто все еще много продает продукции в Россию. Поэтому, скорее всего, крупных поставщиков в Россию эти санкции не коснутся", - полагает Паращий.

Куда более высокая вероятность, что санкции иметь эффект на бизнесменов, которые демонстрируют антироссийскую позицию или риторику, говорит он.

"Вдруг окажется, что у них что-то есть в России. Например, бабушка квартиру завещала в Москве. Или маленький бизнес, о котором аналитики и журналисты не знают. Или какие-то активы в Крыму", - отметил собеседник. Паращий не исключает, что российская сторона может внести в санкционный список волонтеров, активистов или, к примеру, людей из окружения министра обороны, министра внутренних дел или президента.

Вероятно, ощутимого экономического ущерба для таких лиц предусмотренные санкциями ограничения не нанесут. Скорее, здесь возможны последствия для репутации в связи с наличием активов в РФ.