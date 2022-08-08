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РФ не будет считаться с беспокойством. Зеленский призывает к новым санкциям за угрозу ядерной катастрофы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Против Российской Федерации и всей ее атомной отрасли должны быть введены новые санкции из-за обстрелов Запорожской АЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что международное сообщество уже реагирует на ядерный шантаж РФ, но нужно ускорять действия в ответ.

"Россия не будет считаться с словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС - это крупнейшая атомная станция в Европе.

"Чернобыльская катастрофа - это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС - это шесть энергоблоков", - добавил он.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ. После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок.

6 августа оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Из-за российских обстрелов ЗАЭС может перейти в режим блекаута. При условии, если будет перебита единая линия электропередач.

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Владимир Зеленский