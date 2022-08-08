РФ не зважатиме на занепокоєння. Зеленський закликає до нових санкцій за загрозу ядерної катастрофи

Проти Російської Федерації та усієї її атомної галузі повинні бути введені нові санкції через обстріли Запорізької АЕС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своэму зверненні.
Він зазначив, що міжнародна спільнота вже реагує на ядерний шантаж РФ, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь.
"Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що світ має пам'ятати, що ЗАЕС - це найбільша атомна станція в Європі.
"Чорнобильська катастрофа - це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків", - додав він.
Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відімкнув від живлення четвертий енергоблок.
6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
Через російські обстріли ЗАЕС може перейти в режим блекаута. За умови, якщо буде перебита єдина лінія електропередач.
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