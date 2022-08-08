РФ не будет считаться с беспокойством. Зеленский призывает к новым санкциям за угрозу ядерной катастрофы

Против Российской Федерации и всей ее атомной отрасли должны быть введены новые санкции из-за обстрелов Запорожской АЭС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении .

Он отметил, что международное сообщество уже реагирует на ядерный шантаж РФ, но нужно ускорять действия в ответ.

"Россия не будет считаться с словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС - это крупнейшая атомная станция в Европе.

"Чернобыльская катастрофа - это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС - это шесть энергоблоков", - добавил он.