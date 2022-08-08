РФ не будет считаться с беспокойством. Зеленский призывает к новым санкциям за угрозу ядерной катастрофы
Против Российской Федерации и всей ее атомной отрасли должны быть введены новые санкции из-за обстрелов Запорожской АЭС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.
Он отметил, что международное сообщество уже реагирует на ядерный шантаж РФ, но нужно ускорять действия в ответ.
"Россия не будет считаться с словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС - это крупнейшая атомная станция в Европе.
"Чернобыльская катастрофа - это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС - это шесть энергоблоков", - добавил он.
Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ. После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок.
6 августа оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
Из-за российских обстрелов ЗАЭС может перейти в режим блекаута. При условии, если будет перебита единая линия электропередач.
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