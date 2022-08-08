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РФ не зважатиме на занепокоєння. Зеленський закликає до нових санкцій за загрозу ядерної катастрофи

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Понеділок 08 серпня 2022 23:12
РФ не зважатиме на занепокоєння. Зеленський закликає до нових санкцій за загрозу ядерної катастрофи Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Проти Російської Федерації та усієї її атомної галузі повинні бути введені нові санкції через обстріли Запорізької АЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своэму зверненні.

Він зазначив, що міжнародна спільнота вже реагує на ядерний шантаж РФ, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь.

"Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що світ має пам'ятати, що ЗАЕС - це найбільша атомна станція в Європі.

"Чорнобильська катастрофа - це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків", - додав він.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відімкнув від живлення четвертий енергоблок.

6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Через російські обстріли ЗАЕС може перейти в режим блекаута. За умови, якщо буде перебита єдина лінія електропередач.

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Володимир Зеленський
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