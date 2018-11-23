ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

РФ будет откладывать запуск ж/д части Керченского моста из-за нестабильности конструкции, - МинВОТ

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 16:50
РФ будет откладывать запуск ж/д части Керченского моста из-за нестабильности конструкции, - МинВОТ
Фото: Крым (из открытых источников)

В МинВОТ отметили, что конструкция моста постоянно движется

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи считает, что Российская Федерация (РФ) будет откладывать запуск железнодорожной части Керченского моста из-за нестабильности конструкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам представителя МинВОТ, полученные министерством данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что конструкция моста движется постоянно в контрольных точках, по которым делался мониторинг.

"Мы не говорим о том, что завтра или через год он (Керченский мост, - ред.) разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не добавляет им устойчивости и безопасности для людей. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее. Никто не знает технических характеристик моста, но мы уже видели трещины на одной из бетонных опор", - заявил Куркчи.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

Добавим, украинская прокуратура проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.

В Британии рассказали о степени опасности остатков "Новичка" в Солсбери "Власти" Крыма намерены усилить контроль за миграцией крымчан с украинскими паспортами
Новости Украины Российская ФедерацияКрымКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь