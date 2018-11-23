РФ будет откладывать запуск ж/д части Керченского моста из-за нестабильности конструкции, - МинВОТ

Фото: Крым (из открытых источников)

В МинВОТ отметили, что конструкция моста постоянно движется

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи считает, что Российская Федерация (РФ) будет откладывать запуск железнодорожной части Керченского моста из-за нестабильности конструкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам представителя МинВОТ, полученные министерством данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что конструкция моста движется постоянно в контрольных точках, по которым делался мониторинг.

"Мы не говорим о том, что завтра или через год он (Керченский мост, - ред.) разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не добавляет им устойчивости и безопасности для людей. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее. Никто не знает технических характеристик моста, но мы уже видели трещины на одной из бетонных опор", - заявил Куркчи.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

Добавим, украинская прокуратура проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.