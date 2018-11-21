Построенный Россией Керченский мост смещается

Зафиксировано несколько критических участков
Незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно окуповних территорий и внутренне перемещенных лиц в Facebook.
Такие выводы сделаны на основе специального метода обработки данных космических снимков сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.
"В частности, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения", -говорится в сообщении.
В частности процессы смещения фиксируют:
"Первая часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке). Вторая – до фразы объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке) ", - указано в сообщении.
Скрытые угрозы незаконно построенного Керченского моста Незаконно построенный россией Керченский...Опубликовано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Вторник, 20 ноябрь 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.