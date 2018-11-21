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Построенный Россией Керченский мост смещается

Новости » Общество    21.11.2018 - 04:21
Построенный Россией Керченский мост смещается
Фото: Крым (из открытых источников)

Зафиксировано несколько критических участков

Незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам временно окуповних территорий и внутренне перемещенных лиц в Facebook.

Такие выводы сделаны на основе специального метода обработки данных космических снимков сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.

"В частности, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения", -говорится в сообщении.

В частности процессы смещения фиксируют:

  • В районе искусственного насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются фразы объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке).
  • В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке).
  • На территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка.

"Первая часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке). Вторая – до фразы объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке) ", - указано в сообщении.

 

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Опубликовано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Вторник, 20 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.

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