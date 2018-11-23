РФ буде відкладати запуск залізничної частини Керченського мосту через нестабільність конструкції, - МінТОТ

Фото: Крим (з відкритих джерел)

У МінТОТ відзначили, що конструкція мосту постійно рухається

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі вважає, що Російська Федерація (РФ) буде відкладати запуск залізничної частини Керченського мосту через нестабільність конструкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами представника МінТОТ, отримані міністерством дані супутникових знімків свідчать про те, що конструкція мосту постійно рухається в контрольних точках, за якими здійснювався моніторинг.

"Ми не говоримо про те, що завтра або через рік він (Керченський міст, - ред.) зруйнується, просто конструкції такого роду повинні бути стабільними. Їх нестабільність не додає їм стійкості та безпеки для людей. На підтвердження цього ми з вами будемо свідками того, що запуск залізничної частини мосту буде відкладатися і далі. Ніхто не знає технічних характеристик мосту, але ми вже бачили тріщини на одній з бетонних опор", - заявив Куркчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.

Додамо, українська прокуратура проводить перевірку причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.