ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

РФ буде відкладати запуск залізничної частини Керченського мосту через нестабільність конструкції, - МінТОТ

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 16:50
РФ буде відкладати запуск залізничної частини Керченського мосту через нестабільність конструкції, - МінТОТ
Фото: Крим (з відкритих джерел)

У МінТОТ відзначили, що конструкція мосту постійно рухається

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі вважає, що Російська Федерація (РФ) буде відкладати запуск залізничної частини Керченського мосту через нестабільність конструкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами представника МінТОТ, отримані міністерством дані супутникових знімків свідчать про те, що конструкція мосту постійно рухається в контрольних точках, за якими здійснювався моніторинг.

"Ми не говоримо про те, що завтра або через рік він (Керченський міст, - ред.) зруйнується, просто конструкції такого роду повинні бути стабільними. Їх нестабільність не додає їм стійкості та безпеки для людей. На підтвердження цього ми з вами будемо свідками того, що запуск залізничної частини мосту буде відкладатися і далі. Ніхто не знає технічних характеристик мосту, але ми вже бачили тріщини на одній з бетонних опор", - заявив Куркчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.

Додамо, українська прокуратура проводить перевірку причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

У Британії розповіли про ступінь небезпеки залишків "Новачка" у Солсбері "Влада" Криму має намір посилити контроль за міграцією кримчан з українськими паспортами
Новини України Російська ФедераціяКримКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся