РФ и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки на обмен пленными

Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)

Обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - отметил он.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными.