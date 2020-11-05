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РФ і бойовики на Донбасі досі не подали списки на обмін полоненими

Київ, Четвер 05 листопада 2020 15:20
РФ і бойовики на Донбасі досі не подали списки на обмін полоненими
Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)
Автор: Владислав Красінський

Обмін полоненими затягується, оскільки російська сторона і бойовики на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в українському плані дій щодо врегулювання на Донбасі немає конкретної дати для обміну полоненими.

"Ми вже кілька разів відправили списки за чотирма категоріями. Представники Російської Федерації та їхні "підшефні" досі не надали зустрічні списки. Щоб була довіра всіх сторін, представники Червоного Хреста повинні отримати безперешкодний доступ до всіх місць утримання осіб. Україна зі свого боку цю умову виконала", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Також раніше президент України Володимир Зеленський попросив Червоний Хрест про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими.

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Новини України Політика Донбасобмін полоненимиАлексей Резников

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