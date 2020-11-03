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Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными

Киев, Вторник 03 ноября 2020 15:43
Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский просит Международный комитет Красного Креста о помощи, чтобы ускорить обмен пленными на Донбассе. Организация должна получить доступ ко всем заложникам.

Об этом он заявил на встрече с главой Красного Креста Петером Маурером, передает сайт президента.

Сообщается, что стороны обсудили необходимость доступа Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет их идентифицировать.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Маурера за координацию МККК в предыдущих процессах обмена пленными, а также попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

"Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет.

Как отмечал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, обмен пленными заблокирован из-за постановления Верховной рады о выборах.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленскийобмен пленнымиКрасный Крест

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