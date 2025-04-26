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РФ била по цивільній інфраструктурі: що показали рятувальники після атаки на Кропивницький

Субота 26 квітня 2025 07:24
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РФ била по цивільній інфраструктурі: що показали рятувальники після атаки на Кропивницький Фото: у ДСНС розповіли про наслідки дронової атаки на Кропивницький 26 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У місті Кропивницький тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки, завданої росармією цієї ночі. Надзвичайники показали кадри з місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру", - розповіли у Службі

Також рятувальники поінформували, що в результаті обстрілу постраждали офісні та складські приміщення.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, передали в ДСНС.

Також у Службі додали, що нині рятувальники "ліквідовують пожежі будівель" після повітряної атаки противника.

Дронові удари РФ по Кропивницькому

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Через загрозу дронових ударів у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вночі у Кропивницькому пролунали кілька вибухів, фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника у напрямку міста.

Як розповів глава Кіровоградської ОВА, у Кропивницькому внаслідок дронових ударів були пошкоджені складські приміщення. Крім того, розповів чиновник, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді Новоукаїнського району.

Атака "Шахедів" на інші міста вночі

Також ми писали, що під удар дронів-камікадзе потрапило місто Кам'янське Дніпропетровської області. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці - там горіли квартири.

Крім того, відомо про трьох постраждалих, серед яких є дитина.

Вже під ранок російські загарбники атакували дронами Харків, де було чути кілька вибухів. Місцева влада розповіла, що було влучання у Шевченківському районі міста, попередньо обійшлося без постраждалих.

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Кропивницький ДСНС Пожежа Атака дронів
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