РФ била по цивільній інфраструктурі: що показали рятувальники після атаки на Кропивницький

У місті Кропивницький тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки, завданої росармією цієї ночі. Надзвичайники показали кадри з місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру", - розповіли у Службі

Також рятувальники поінформували, що в результаті обстрілу постраждали офісні та складські приміщення.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, передали в ДСНС.

Також у Службі додали, що нині рятувальники "ліквідовують пожежі будівель" після повітряної атаки противника.

Дронові удари РФ по Кропивницькому

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Через загрозу дронових ударів у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вночі у Кропивницькому пролунали кілька вибухів, фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника у напрямку міста.

Як розповів глава Кіровоградської ОВА, у Кропивницькому внаслідок дронових ударів були пошкоджені складські приміщення. Крім того, розповів чиновник, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді Новоукаїнського району.