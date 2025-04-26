РФ била по цивільній інфраструктурі: що показали рятувальники після атаки на Кропивницький
У місті Кропивницький тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки, завданої росармією цієї ночі. Надзвичайники показали кадри з місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру", - розповіли у Службі
Також рятувальники поінформували, що в результаті обстрілу постраждали офісні та складські приміщення.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, передали в ДСНС.
Також у Службі додали, що нині рятувальники "ліквідовують пожежі будівель" після повітряної атаки противника.
Дронові удари РФ по Кропивницькому
Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Через загрозу дронових ударів у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Вночі у Кропивницькому пролунали кілька вибухів, фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника у напрямку міста.
Як розповів глава Кіровоградської ОВА, у Кропивницькому внаслідок дронових ударів були пошкоджені складські приміщення. Крім того, розповів чиновник, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнязькій громаді Новоукаїнського району.
Атака "Шахедів" на інші міста вночі
Також ми писали, що під удар дронів-камікадзе потрапило місто Кам'янське Дніпропетровської області. В результаті обстрілу сталася пожежа у житловій багатоповерхівці - там горіли квартири.
Крім того, відомо про трьох постраждалих, серед яких є дитина.
Вже під ранок російські загарбники атакували дронами Харків, де було чути кілька вибухів. Місцева влада розповіла, що було влучання у Шевченківському районі міста, попередньо обійшлося без постраждалих.
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