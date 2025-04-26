РФ била по гражданской инфраструктуре: что показали спасатели после атаки на Кропивницкий

В городе Кропивницкий продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки, нанесенной росармией этой ночью. Чрезвычайники показали кадры с места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Как рассказал глава Кировоградской ОВА, в Кропивницком в результате дроновых ударов были повреждены складские помещения . Кроме того, рассказал чиновник, БПЛА врага повредил башню мобильной связи в Липняжской громаде Новоукаинского района.

Ночью в Кропивницком прозвучали несколько взрывов , фиксировалось движение нескольких групп ударных беспилотников противника в направлении города.

Как сообщалось ранее, накануне вечером Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Также в Службе добавили, что сейчас спасатели "ликвидируют пожары зданий" после воздушной атаки противника.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, передали в ГСЧС.

Также спасатели проинформировали, что в результате обстрела пострадали офисные и складские помещения.

"Ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра", - рассказали в Службе

Атака "Шахедов" на другие города ночью

Также мы писали, что под удар дронов-камикадзе попал город Каменское Днепропетровской области. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке - там горели квартиры.

Кроме того, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.

Уже под утро российские захватчики атаковали дронами Харьков, где было слышно несколько взрывов. Местные власти рассказали, что было попадание в Шевченковском районе города, предварительно обошлось без пострадавших.

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