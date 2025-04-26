РФ била по гражданской инфраструктуре: что показали спасатели после атаки на Кропивницкий
В городе Кропивницкий продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки, нанесенной росармией этой ночью. Чрезвычайники показали кадры с места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра", - рассказали в Службе
Также спасатели проинформировали, что в результате обстрела пострадали офисные и складские помещения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, передали в ГСЧС.
Также в Службе добавили, что сейчас спасатели "ликвидируют пожары зданий" после воздушной атаки противника.
Дроновые удары РФ по Кропивницкому
Как сообщалось ранее, накануне вечером Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Ночью в Кропивницком прозвучали несколько взрывов, фиксировалось движение нескольких групп ударных беспилотников противника в направлении города.
Как рассказал глава Кировоградской ОВА, в Кропивницком в результате дроновых ударов были повреждены складские помещения. Кроме того, рассказал чиновник, БПЛА врага повредил башню мобильной связи в Липняжской громаде Новоукаинского района.
Атака "Шахедов" на другие города ночью
Также мы писали, что под удар дронов-камикадзе попал город Каменское Днепропетровской области. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке - там горели квартиры.
Кроме того, известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.
Уже под утро российские захватчики атаковали дронами Харьков, где было слышно несколько взрывов. Местные власти рассказали, что было попадание в Шевченковском районе города, предварительно обошлось без пострадавших.
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