РФ била з С-300 по Харкову та Золочеву. В ОВА розповіли про наслідки нічної атаки

Фото: під час атаки по Україні 14 травня окупанти били з С-300 по Харкову і Золочеву (t.me/synegubov)

Під час масованої атаки по Україні у неділю вночі, 14 травня, російські окупанти завдали ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.