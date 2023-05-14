РФ била из С-300 по Харькову и Золочеву. В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки

Фото: во время атаки по Украине 14 мая оккупанты били из С-300 по Харькову и Золочеву (t.me/synegubov)

Во время массированной атаки по Украине в воскресенье ночью, 14 мая, российские оккупанты нанесли ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.