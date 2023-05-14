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РФ била из С-300 по Харькову и Золочеву. В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки

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Харьков, Воскресенье 14 мая 2023 08:54
РФ била из С-300 по Харькову и Золочеву. В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки Фото: во время атаки по Украине 14 мая оккупанты били из С-300 по Харькову и Золочеву (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине в воскресенье ночью, 14 мая, российские оккупанты нанесли ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Харьков

По словам главы региона, в Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

Золочев

Как добавил Синегубов, в пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами.

"В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал он.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.

Также оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

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