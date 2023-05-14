РФ била из С-300 по Харькову и Золочеву. В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки
Во время массированной атаки по Украине в воскресенье ночью, 14 мая, российские оккупанты нанесли ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Харьков
По словам главы региона, в Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.
Золочев
Как добавил Синегубов, в пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами.
"В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал он.
Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.
Также оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.
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