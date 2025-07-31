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РФ била прямою наводкою: у Києві різко зросла кількість жертв, серед загиблих - дитина

Четвер 31 липня 2025 07:54
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РФ била прямою наводкою: у Києві різко зросла кількість жертв, серед загиблих - дитина Фото: у Києві різко зросла кількість жертв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 31 липня, завдали комбінованого удару по Києву. В результаті обстрілу відомо про 6 загиблих, серед них – дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському", - зазначив Ткаченко.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації, серед загиблих – дитина, хлопчик шести років.

"Продовжується рятувальна операція", - додав він.

Нічний удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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