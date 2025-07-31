РФ била прямой наводкой: в Киеве резко возросло количество жертв, среди погибших - ребенок

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском", - отметил Ткаченко.

Ночной удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.