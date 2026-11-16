РФ била по підприємству "Королівського смаку": знищені обладнання і продукція (фото)

Крім того, окупанти 10-11 жовтня завдали серії ударів по заводу "КСМ Протек" у Київській області, де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено.

Також 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.