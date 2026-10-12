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Росія знищила завод з виробництва мастильних матеріалів на Київщині

16:51 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Росія знищила завод з виробництва мастильних матеріалів на Київщині Ілюстративне фото: РФ знищила завод "КСМ Протек" (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські окупанти 10-11 жовтня завдали серії ударів по заводу "КСМ Протек" у Київській області, де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Під час чергової серії російської атаки безпілотниками було повністю знищено виробничі потужності українського підприємства "КСМ Протек", що спеціалізується на виробництві мастильних матеріалів", - заявили в компанії.

Там додали, що "КСМ Протек" була частиною українського промислового ринку та забезпечувала потреби ринку.

"Наслідки цих атак вплинули не лише на компанію, а й на її співробітників, клієнтів і партнерів. Повне знищення виробництва призвело до зупинки виробничої діяльності підприємства", - підкреслили в компанії.

Удари РФ

Нагадаємо, під час нічних обстрілів Києва 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.

У компанії повідомили, що автосервіси та автомаркети АТЛ продовжують працювати у звичайному режимі та закривають усі потреби клієнтів. Також там заявили, що зберігають фінансову та операційну стійкість та виконують взяті на себе зобов'язання не повністю.

Масштаби руйнувань оцінювали. Більш детальну інформацію компанія обіцяла надати пізніше.

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