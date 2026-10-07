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Основний склад мережі автотоварів АТЛ "Автосервіс" знищено під час атаки РФ

09:27 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Основний склад мережі автотоварів АТЛ "Автосервіс" знищено під час атаки РФ Фото: Центральний хаб "АТЛ Автосервіс" знищено (t.me/dsns_kyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Під час нічного обстрілу Києва Росія знищила центральний склад великої мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Саме через нього проходили основні обсяги олив, акумуляторів і автотоварів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

Склад зруйновано повністю, уточнили в компанії.

"Найголовніше: люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше - питання часу, ресурсів та нашої спільної праці", - наголосили там.

Як зараз працює компанія

Автосервіси та автомаркети "АТЛ" працюють у звичайному режимі й закривають усі потреби клієнтів.

Партнерам і постачальникам заявили, що компанія зберігає фінансову та операційну стійкість. Усі взяті зобов'язання вона виконує в повному обсязі.

Масштаби руйнувань зараз оцінюють. Детальнішу інформацію та факти компанія обіцяє надати згодом.

Що кажуть у компанії

Команда "АТЛ Автосервіс" з травня працює в режимі безперервного антикризового управління. Після втрати центрального офісу люди вже четвертий місяць працюють під постійним тиском.

"Ментально ми навчилися адаптуватися до всього, але кожен такий ранок - це черговий шок і виклики, які доводиться вирішувати з коліс", - додали у компанії.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Росія била ракетами по Києву, Кременчуку, Дніпру, Запоріжжю та Прилуках.

Столицю атакували балістикою кількома хвилями, а в КМВА повідомили про двох загиблих.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці росіяни вдарили по підприємству в Олександрії на Кіровоградщині. За словами голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, загинула жінка, ще троє людей поранені.

Також ми писали, що ракета влучила в багатоповерхівку в Прилуках на Чернігівщині.

Там є загиблі та поранені, а рятувальники й поліцейські розбирають завали.

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