Основний склад мережі автотоварів АТЛ "Автосервіс" знищено під час атаки РФ

Під час нічного обстрілу Києва Росія знищила центральний склад великої мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Саме через нього проходили основні обсяги олив, акумуляторів і автотоварів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

Склад зруйновано повністю, уточнили в компанії.

"Найголовніше: люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше - питання часу, ресурсів та нашої спільної праці", - наголосили там.

Як зараз працює компанія

Автосервіси та автомаркети "АТЛ" працюють у звичайному режимі й закривають усі потреби клієнтів.

Партнерам і постачальникам заявили, що компанія зберігає фінансову та операційну стійкість. Усі взяті зобов'язання вона виконує в повному обсязі.

Масштаби руйнувань зараз оцінюють. Детальнішу інформацію та факти компанія обіцяє надати згодом.

Що кажуть у компанії

Команда "АТЛ Автосервіс" з травня працює в режимі безперервного антикризового управління. Після втрати центрального офісу люди вже четвертий місяць працюють під постійним тиском.

"Ментально ми навчилися адаптуватися до всього, але кожен такий ранок - це черговий шок і виклики, які доводиться вирішувати з коліс", - додали у компанії.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Росія била ракетами по Києву, Кременчуку, Дніпру, Запоріжжю та Прилуках.

Столицю атакували балістикою кількома хвилями, а в КМВА повідомили про двох загиблих.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці росіяни вдарили по підприємству в Олександрії на Кіровоградщині. За словами голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, загинула жінка, ще троє людей поранені.