"Королівський смак" зупиняє виробництво і скорочує персонал через війну

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"Королівський смак" вимушений зупинити виробництво та припинити закупівлю олійних культур. Причинами стали проблеми зі світлом і воєнні загрози.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник пресслужби компанії Геннадій Тертичний у Facebook.

"Королівський смак" зупиняє виробництво Компанія повідомляє про: вимушену зупинку виробництва,

повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур,

скорочення персоналу. Критична ситуація з електропостачанням і постійна загроза ракетних та дронових ударів змусили власників підприємства піти на цей крок. "Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", - зауважили у пресслужбі. За словами Тертичного, постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства. А постійні обстріли створюють додаткові ризики для працівників. "Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси", - зазначив він.