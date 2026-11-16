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РФ била по предприятию "Королевского вкуса": уничтожены оборудование и продукция (фото)

18:26 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: предприятие "Королевского вкуса" после удара РФ (facebook.com/HennadiiTertychnyi)

Россия в очередной раз ударила по предприятию пищевой промышленности Украины. Пожар после атаки уничтожил часть продукции и оборудования компании "Королевский вкус".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный в Facebook.

РФ ударила по "Королевскому вкусу"

Тертичный напомнил, что остановка производства компании "Королевский вкус" 13 ноября оказалась "вынужденным, но необходимым решением".

16 ноября в результате вражеского удара предприятие получило значительные повреждения, говорит он.

Фото: пожар на предприятии "Королевского вкуса" после удара РФ (facebook.com/HennadiiTertychnyi)

"Сокрушительный удар нанес масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также потеряны большие объемы готовой продукции", - отметил Тертичный.

Несмотря на серьезный ущерб, команда "Королевского вкуса" работает над ликвидацией последствий удара, заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 ноября "Королевский вкус" вынужден остановить производство и прекратить закупку масличных культур. Причинами стали проблемы со светом и военные угрозы.

Кроме того, оккупанты 10-11 октября нанесли серии ударов по заводу "КСМ Протек" в Киевской области, где производят смазочные материалы. Объект был уничтожен.

Также 7 октября Россия полностью уничтожила центральный состав сети автотоваров "АТЛ Автосервис". Через него проходили основные объемы смазочных масел, аккумуляторов и автотоваров компании.

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