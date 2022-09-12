UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над РФ безоблачное небо. ВСУ уничтожают базы и склады россиян только на оккупированной территории

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные не атакуют территорию Российской Федерации. Они уничтожают базы, склады и российских захватчиков только на временно захваченной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"... Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальное - в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"", - написал он.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что в Таганроге якобы сработала ПВО, а рядом с деревней Чалтырь наблюдался черный дым. Кроме того, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин заявил о якобы ракетном ударе по окрестностям Таганрога.

Напомним, Подоляк отметил, что переломный момент в войне произойдет, когда украинские защитники деоккупируют Луганск и Донецк. Вместе с этим россияне сами уйдут из Крыма.

Кроме того, генерал Бен Ходжес считает, что Украина может полностью восстановить свой суверенитет, включительно с возвращением Крыма в течение следующего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк