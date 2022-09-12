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Над РФ безхмарне небо. ЗСУ знищують бази і склади росіян лише на окупованій території

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові не атакують територію Російської Федерації. Вони знищують бази, склади і російських загарбників тільки на тимчасово захопленій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Над усією Росією безхмарне небо. Але багато "хлопків"… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта - в компетенції "безхмарного неба над Таганрогом"", - написав він.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що у Таганрозі нібито спрацювала ППО, а поруч з селом Чалтир спостерігався чорний дим. Крім того, екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін заявив про нібито ракетний удар по околицях Таганрога.

Нагадаємо, Подоляк зазначив, що переломний момент у війні відбудеться, коли українські захисники деокупують Луганськ і Донецьк. Разом з цим росіяни самі підуть з Криму.

Окрім того, генерал Бен Ходжес вважає, що Україна може повністю відновити свій суверенітет, включно з поверненням Криму, протягом наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ірина Подоляк