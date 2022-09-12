Над РФ безхмарне небо. ЗСУ знищують бази і склади росіян лише на окупованій території

Українські військові не атакують територію Російської Федерації. Вони знищують бази, склади і російських загарбників тільки на тимчасово захопленій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"Над усією Росією безхмарне небо. Але багато "хлопків"… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта - в компетенції "безхмарного неба над Таганрогом"", - написав він.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що у Таганрозі нібито спрацювала ППО, а поруч з селом Чалтир спостерігався чорний дим. Крім того, екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін заявив про нібито ракетний удар по околицях Таганрога.