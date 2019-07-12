В РФ автомобиль опрокинулся в реку, есть погибшие

Иллюстративное фото (gks.ru)

В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе шестеро детей

В республике Тува (Российская Федерация) автомобиль перевернулся в реку, пытаясь пересечь ее вброд, погибли 10 человек, среди них 6 несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что авария произошла в Бай-Тайгинськом районе на западе региона. Местный житель, позвонивший в полицию, сообщил, что автомобиль УАЗ перевернулся, пытаясь вброд пересечь реку Шуй. Погибших нашли с признаками утопления.

"На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД страны.

В пресс-службе управления МЧС РФ уточнили, что автомобиль ехал из села Тээли и опрокинулся в реку Ак - она протекает в том же Бай-Тайгинскому районе. На место происшествия также выехали спасатели.

По словам главы Тувы Шолбан Кара-оола, в автомобиле ехали две семьи - из села Тээли они двигались в сторону Аржаан Дустуг-Хем. В городке Одуруг они попытались пересечь реку Шуй, тогда и произошла трагедия.

Напомним, в пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона. В результате столкновения поездов погиб 21 человек, 100 человек ранены. Как сообщил представитель пакистанской полиции Омер Фарук Селамет, в числе раненых - 11 детей и девять женщин.