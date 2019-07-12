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У РФ автомобіль перекинувся в річку, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 13:53
У РФ автомобіль перекинувся в річку, є загиблі
Иллюстративне фото (gks.ru)

Внаслідок ДТП загинули 10 осіб, зокрема шестеро дітей

У республіці Тува (Російська Федерація) автомобіль перекинувся у річку, намагаючись перетнути її вбрід, загинули 10 осіб, серед них 6 неповнолітніх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що аварія сталася в Бай-Тайгінському районі на заході регіону. Місцевий житель, який подзвонив в поліцію, повідомив, що автомобіль УАЗ перекинувся, намагаючись вбрід перетнути річку Шуй. Загиблих знайшли з ознаками утоплення.

"На місці події з ознаками утоплення виявлені тіла десяти загиблих, шість з яких неповнолітні ", - повідомили в прес-службі регіонального управління МВС країни.

У прес-службі управління МНС РФ уточнили, що автомобіль їхав з села Теелі і перекинувся в річку Ак - вона протікає в тому ж Бай-Тайгінському районі. На місце події також виїхали рятувальники.

За словами глави Туви Шолбан Кара-оола, в автомобілі їхали дві сім'ї - з села Теелі вони рухалися в бік Аржаан Дустуг-Хем. У містечку Одуруг вони спробували перетнути річку Шуй, тоді і сталася трагедія.

Нагадаємо, у пакистанському місті Садікабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, внаслідок чого  з рейок зійшли чотири вагони. В результаті зіткнення поїздів загинула  21 особа, 100 людей поранено. Як повідомив представник пакистанської поліції Омер Фарук Селамет, в числі поранених - 11 дітей і дев'ять жінок.

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