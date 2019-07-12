ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 09:46
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло
Иллюстративное фото (twitter.com/AnalyticaGlobal)

В числе раненых - 11 детей

Количество погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло 21 человек, 100 человек ранены. Об этом сообщает Синьхуа.

Как сообщил представитель пакистанской полиции Омер Фарук Селамет, в числе раненых - 11 детей и девять женщин.

В пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли четыре вагона. Ранее было известно о десяти погибших и 85 раненых в результате аварии.

Напомним, РБК-Украина сообщало, в Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.

Отметим, в Чехии столкнулись поезда, десятки раненых. На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек

В Пакистане при столкновении поездов погибли 10 человек В Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей
Новости Украины поездаварияПакистан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь