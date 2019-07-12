Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло
Иллюстративное фото (twitter.com/AnalyticaGlobal)
В числе раненых - 11 детей
Количество погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло 21 человек, 100 человек ранены. Об этом сообщает Синьхуа.
Как сообщил представитель пакистанской полиции Омер Фарук Селамет, в числе раненых - 11 детей и девять женщин.
В пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли четыре вагона. Ранее было известно о десяти погибших и 85 раненых в результате аварии.
Напомним, РБК-Украина сообщало, в Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.
Отметим, в Чехии столкнулись поезда, десятки раненых. На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек