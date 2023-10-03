РФ авіабомбами обстріляла приватні будинки в Донецькій області: поранено чотирьох людей
Російські війська сьогодні, 3 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області з танків і авіації. Унаслідок ворожих атак постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Обстріл Авдіївки
Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї.
Зазначається, що чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги.
Атака на Іллінівку
Також повідомляється, що окупанти завдали удару по селу Іллінівка Краматорського району, ймовірно, з використанням авіабомби КАБ-500.
"Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.
Триває розслідування
Правоохоронцями розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.
Російські обстріли Донецької області
Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.
Раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що нещодавно окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.
Вчора росіяни з артилерії обстріляли сільгосппідприємство в Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали люди.
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