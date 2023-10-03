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РФ авіабомбами обстріляла приватні будинки в Донецькій області: поранено чотирьох людей

Донецька область, Вівторок 03 жовтня 2023 22:26
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РФ авіабомбами обстріляла приватні будинки в Донецькій області: поранено чотирьох людей Фото: Наслідки обстрілу Донецької області (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 3 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області з танків і авіації. Унаслідок ворожих атак постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл Авдіївки

Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї.

Зазначається, що чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги.

Атака на Іллінівку

Також повідомляється, що окупанти завдали удару по селу Іллінівка Краматорського району, ймовірно, з використанням авіабомби КАБ-500.

"Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.

Триває розслідування

Правоохоронцями розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Російські обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що нещодавно окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Вчора росіяни з артилерії обстріляли сільгосппідприємство в Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали люди.

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