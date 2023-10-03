РФ авиабомбами обстреляла частные дома в Донецкой области: ранены четыре человека

Российские войска сегодня, 3 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области из танков и авиации. В результате вражеских атак пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Обстрел Авдеевки

Утром 3 октября 2023 года российская армия осуществила танковый обстрел Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе.

Отмечается, что мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.

Атака на Ильиновку

Также сообщается, что оккупанты нанесли удар по селу Ильиновка Краматорского района, вероятно, с использованием авиабомбы КАБ-500.

"Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы. Во время обстрела пострадавшие находились на улице", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме того, повреждены огнем и изуродованы взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.

Продолжается расследование

Правоохранителями начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Российские обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что недавно оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Вчера россияне по артиллерии обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате атаки пострадали люди.