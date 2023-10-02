Окупанти обстріляли сільгосппідприємство підприємство в Донецькій області: є поранені

Російські війська сьогодні, 2 жовтня, з артилерії обстріляли сільгосппідприємство в Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах.

Близько 07:00 армія РФ атакувала сільгосппідприємство у села Новоукраїнка Вугледарської громади, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Які ще села росіяни обстріляли в Донецькій області

Об 11:10 війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька;

О 14:55 окупанти завдали удару по Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Російські обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що нещодавно окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Також повідомлялося, що перед цим росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, були й поранені.