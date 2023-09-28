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Росіяни обстріляли Костянтинівку і Красногорівку: двоє загиблих, багато поранених

Донецька область, Четвер 28 вересня 2023 17:52
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Росіяни обстріляли Костянтинівку і Красногорівку: двоє загиблих, багато поранених Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 28 вересня, обстріляли Красногорівку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл Красногорівки

О 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по місту Красногорівка.

Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 та 54 років. Дві жінки 45 і 61 років та 60-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми.

Авіаудар по Костянтинівці

"Вже за годину російська армія нанесла 2 авіаудар по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Зазначається, що внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано перелами та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

Розслідування обстрілів

Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Вчора росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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