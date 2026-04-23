Війна в Україні

РФ атакували дрони, вражено одразу два обє'кти - Новокуйбишевський НПЗ та НПС "Горький"

08:31 23.04.2026 Чт
2 хв
Під ранок 23 квітня місцеві жителі жалілися на вибухи та пожежу
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники російської МНС (Getty Images)

В РФ вночі невідомі дрони атакували одразу два об'єкти - Новокуйбишевський НПЗ, що в Самарській області та НПС "Горький", що знаходиться в Нижегородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Невідомі дрони атакували Татарстан: на стратегічній НПС виникла пожежа

НПС "Горький"

НПС "Горький" - це ключова нафтоперекачувальна станція, що входить до структури АТ "Транснефть"- Верхня Волга". Вона функціонує як головна/проміжна станція, забезпечуючи транспортування нафти трубопроводами (включаючи Сургут - Горький - Полоцьк) і має в своєму розпорядженні один з найбільших резервуарних парків у Росії.

В основному НПС качає нафту на внутрішні маршрути, до НПЗ Лукойл у Кстово.

Новокуйбишевський НПЗ

Місцева влада підтвердила атаку на Новокуйбишевський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".

Запущений у 1951 році, цей НПЗ став одним з перших радянських підприємств, які виробляли паливо для реактивних двигунів та ракетно-автомобільні олії.

Переробні потужності сьогодні - 8–9 млн. тонн нафти на рік.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє паливо для всіх видів: автомобільне, авіаційне, суднове; компоненти олій, бітуми, кокс і нафтохімічну продукцію.

Окрім вищезазнчаеного, атакований цієї ночі в РФ Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат в Самарській області. На ньому сталась пожежа.

Нагадаємо, У Росії після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

Ще повідомлялось, що у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. На місцевому НПЗ пролунали вибухи.

