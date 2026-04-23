Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковали дроны, поражены сразу два объекта - Новокуйбышевский НПЗ и НПС "Горький"

08:31 23.04.2026 Чт
2 мин
Под утро 23 апреля местные жители жаловались на взрывы и пожар
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники российской МЧС (Getty Images)

В РФ ночью неизвестные дроны атаковали сразу два объекта - Новокуйбышевский НПЗ, что в Самарской области и НПС "Горький", что находится в Нижегородской области.

НПС "Горький"

НПС "Горький" - это ключевая нефтеперекачивающая станция, входящая в структуру АО "Транснефть" - Верхняя Волга". Она функционирует как главная/промежуточная станция, обеспечивая транспортировку нефти по трубопроводам (включая Сургут - Горький - Полоцк) и располагает одним из крупнейших резервуарных парков в России.

В основном НПС качает нефть на внутренние маршруты, до НПЗ Лукойл в Кстово.

Новокуйбышевский НПЗ

Местные власти подтвердили атаку на Новокуйбышевский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, который входит в группу ПАО "НК "Роснефть".

Запущенный в 1951 году, этот НПЗ стал одним из первых советских предприятий, которые производили топливо для реактивных двигателей и ракетно-автомобильные масла.

Перерабатывающие мощности сегодня - 8-9 млн. тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для всех видов: автомобильное, авиационное, судовое; компоненты масел, битумы, кокс и нефтехимическую продукцию.

Кроме вышеупомянутого, атакован этой ночью в РФ Новокуйбышевский нефтехимический комбинат в Самарской области. На нем произошел пожар.

Напомним, в России после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Еще сообщалось, что в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.

