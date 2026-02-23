РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та поранений

За його інформацією, внаслідок ударів росіян загинула одна людина, ще одна - отримала поранення. А саме загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років.

Вночі Федоров писав про загрозу дронів для міста Запоріжжя в Космічнму районі - кілька разів, в Хортицькому районі, Дніпровському, Заводському, тощо.

Як відомо - цієї ночі в регіоні лунали вибухи. Про них глава ОВА повідомляв після 1:00.