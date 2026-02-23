UA

РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та поранений

Ілюстративне фото: рятувальники в Україні (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог всю ніч тероризував Запорізьку область та власне місто Запоріжжя - попереджалось про загрозу дронів, КАБів, тактичної авіації. Врешті було завдано удару по об'єкту промислової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Запорізької області Івана Федорова.

Читайте також: Росіяни вдарили дроном по Запоріжжю: загинули двоє людей, є постраждалі

За його інформацією, внаслідок ударів росіян загинула одна людина, ще одна - отримала поранення. А саме загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років.

Вночі Федоров писав про загрозу дронів для міста Запоріжжя в Космічнму районі - кілька разів, в Хортицькому районі, Дніпровському, Заводському, тощо.

Як відомо - цієї ночі в регіоні лунали вибухи. Про них глава ОВА повідомляв після 1:00.

 

Обстріли Запоріжжя

Як відомо, росіяни регулярно атакують Запоріжжя. При цьому наслідки бувають різні: із загиблими, пораненими, для критичної інфраструктури, соціальної, для транспорту, тощо. Іноді страждають діти.

До прикладу, днями окупанти атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу було пошкоджено інфраструктуру, місто окутав дим.

Трохи раніше повідомлялось про атаки на Запоріжжя та регіон, які призвели до блекаутів. На Запоріжжі, як і в багатьох областях України, цієї зими теж були проблеми з постачанням світла, води та тепла через обстріли.

