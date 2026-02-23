РФ атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

Враг всю ночь терроризировал Запорожскую область и собственно город Запорожье - предупреждалось об угрозе дронов, КАБов, тактической авиации. Наконец был нанесен удар по объекту промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожской области Ивана Федорова.
По его информации, в результате ударов россиян погиб один человек, еще один - получил ранения. А именно погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет.
Ночью Федоров писал об угрозе дронов для города Запорожье в Космическом районе - несколько раз, в Хортицком районе, Днепровском, Заводском и тому подобное.
Как известно - этой ночью в регионе раздавались взрывы. О них глава ОВА сообщал после 1:00.
Как известно, россияне регулярно атакуют Запорожье. При этом последствия бывают разные: с погибшими, ранеными, для критической инфраструктуры, социальной, для транспорта и тому подобное. Иногда страдают дети.
К примеру, на днях оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, город окутал дым.
Немного ранее сообщалось об атаках на Запорожье и регион, которые привели к блэкаутам. В Запорожье, как и во многих областях Украины, этой зимой тоже были проблемы с поставками света, воды и тепла из-за обстрелов.