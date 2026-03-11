РФ атакувала Запоріжжя: КАБ влучив у багатоповерхівку, є поранені

Атака на Запоріжжя 11 березня: що відомо

Вибухи у Запоріжжі пролунали 11 березня близько 16:15. Згодом стало відомо, що росіяни влучили у багатоповерхівку.

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", - написав Федоров.

Раніше про загрозу застосування КАБів повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

За попередньою інформацією, за допомогою медиків звернулося щонайменше троє людей. Федоров також показав величезну вирву від удару в одному з дворів Запоріжжя.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила і сусідні будинки.