РФ атаковала Запорожье: КАБ попал в многоэтажку, есть раненые

17:04 11.03.2026 Ср
1 мин
В ОВА показали видео последствий удара
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: медики экстренной службы (Getty Images)

Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок

Атака на Запорожье 11 марта: что известно

Взрывы в Запорожье прогремели 11 марта около 16:15. Впоследствии стало известно, что россияне попали в многоэтажку.

"Предварительно, в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку. Есть травмированные. Все службы работают", - написал Федоров.

Ранее об угрозе применения КАБов сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По предварительной информации, за помощью медиков обратилось по меньшей мере три человека. Федоров также показал огромную воронку от удара в одном из дворов Запорожья.

По его словам, взрывная волна повредила и соседние дома.

Напомним, недавно Россия осуществила массированную атаку на Запорожье, используя различные виды вооружения - крылатые и баллистические ракеты, КАБы, а также "Шахеды" и "Герани". В результате обстрела младенец получил ранения.

Тогда досталось и Харькову. Там была разрушена часть дома. В результате удара есть погибший.

