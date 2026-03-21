РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблі, серед поранених - діти

Російський дрон вночі вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника обласної адміністрації Івана Федорова.
Безпілотник зруйнував приватний будинок в обласному центрі. Загинули чоловік і жінка.
Поранення отримали дві дівчинки - 11 та 15 років. За інформацією лікарів, життям дітей нічого не загрожує.
"Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - каже Іван Федоров.
В ОВА також оприлюднили фото та відео наслідків атаки. Як видно на світлинах, будинок внаслідок влучання дрона вщент зруйнований.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що РФ атакувала дроном евакуаційний екіпаж на Донеччині. Унаслідок влучання є загибла та поранені.
Також Росія атакувала порт на Одещині. Пошкоджені судна з зерном.