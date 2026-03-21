Війна в Україні

РФ атакувала Запоріжжя дронами: є загиблі, серед поранених - діти

08:38 21.03.2026 Сб
1 хв
Будинок зруйновано вщент
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на Запоріжжя 21 березня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Російський дрон вночі вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника обласної адміністрації Івана Федорова.

Читайте також: РФ скористалася погодою на фронті, але втратила за три дні майже 5000 солдатів, - Сирський

Що сталося

Безпілотник зруйнував приватний будинок в обласному центрі. Загинули чоловік і жінка.

Поранення отримали дві дівчинки - 11 та 15 років. За інформацією лікарів, життям дітей нічого не загрожує.

Фото: наслідки атаки на будинок у Запоріжжі (Іван Федоров)

"Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - каже Іван Федоров.

В ОВА також оприлюднили фото та відео наслідків атаки. Як видно на світлинах, будинок внаслідок влучання дрона вщент зруйнований.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що РФ атакувала дроном евакуаційний екіпаж на Донеччині. Унаслідок влучання є загибла та поранені.

Також Росія атакувала порт на Одещині. Пошкоджені судна з зерном.

