Война в Украине

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - дети

08:38 21.03.2026 Сб
1 мин
Дом разрушен до основания
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Запорожье 21 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)

Российский дрон ночью ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной администрации Ивана Федорова.



Что случилось

Беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина.

Ранения получили две девочки - 11 и 15 лет. По информации врачей, жизни детей ничего не угрожает.

Фото: последствия атаки на дом в Запорожье (Иван Федоров)

"Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорит Иван Федоров.

В ОВА также обнародовали фото и видео последствий атаки. Как видно на фотографиях, дом в результате попадания дрона полностью разрушен.

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что РФ атаковала дроном эвакуационный экипаж в Донецкой области. В результате попадания есть погибшая и раненые.

Также Россия атаковала порт в Одесской области. Повреждены суда с зерном.

