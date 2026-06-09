РФ атакувала вночі Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

Тим часом стали відомі подробиці атаки по Харківщині. Вночі 9 червня у Чугуєві внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Напередодні стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі навчилися самостійно знищувати "Шахеди" - система автоматизує 95% процесу ураження цілі.

Розробку вже випробували в бойових умовах на Харківщині та готуються масштабувати виробництво.