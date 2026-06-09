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РФ атакувала вночі Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

08:33 09.06.2026 Вт
2 хв
Як впоралась ППО?
aimg Олена Чупровська
Фото: як відпрацювала ППО (Getty Images)

Вночі Росія випустила по Україні понад 150 ударних безпілотників і ракети. Удари зафіксовано на десятках локацій по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Звідки летіли дрони

Противник залучив два типи зброї: керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені з Воронезької області, і 166 ударних безпілотників.

Серед дронів - Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та імітатори "Пародія".

Запуски здійснювали з Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.

Фото: скільки дронів та ракет випустила по Україні Росія цієї ночі (t.me/kpszsu)

Повітряні сили залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

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За попередніми даними станом на 08:00, збито або подавлено 146 ворожих безпілотників - Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

17 ударних дронів і обидві ракети досягли цілей. Влучання зафіксовано на 18 локаціях. Ще на 8 - впали уламки збитих безпілотників.

Станом на ранок у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Тим часом стали відомі подробиці атаки по Харківщині. Вночі 9 червня у Чугуєві внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Напередодні стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі навчилися самостійно знищувати "Шахеди" - система автоматизує 95% процесу ураження цілі.

Розробку вже випробували в бойових умовах на Харківщині та готуються масштабувати виробництво.

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ППОАтака дронів