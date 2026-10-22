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РФ атакувала вночі центр Києва "Іскандером" з касетною боєголовкою, - "Флеш"

11:36 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ атакувала вночі центр Києва "Іскандером" з касетною боєголовкою (Getty Images)

Російські війська вночі атакували центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою, є багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5", - заявив Бескрестнов.

За його словами, за задумом конструкторів ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. При застосуванні такого "Іскандера" 58 бойових елементів вибухають у повітрі.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування", - додав радник президента України.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня РФ випустила по Києву 21 балістичну ракету впродовж трьох хвиль ударів. Пошкоджень також зазнали енергетичні об'єкти, залізнична та метрополітенівська інфраструктура, торговельні центри й підприємства.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 ранку загинула одна людина, ще 24 постраждали, серед них - семеро дітей.

Наслідки ударів зафіксували у шести районах столиці. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. В інших районах пошкоджено вісім багатоповерхівок, станцію швидкої допомоги, будівельний гіпермаркет, ресторан, монастир, поштове відділення та офісне приміщення.

Також Кореспондент РБК-Україна побувала на місці ворожого удару та показала, який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній.

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