РФ атаковала ночью центр Киева "Искандером" с кассетной боеголовкой, - "Флэш"

"Сегодня ночью Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой К5", – заявил Бескрестнов.

По его словам, по замыслу конструкторов, эта боеголовка взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. При применении такого Искандера 58 боевых элементов взрываются в воздухе.

"Этот удар был нанесен не с военной целью. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей. Есть много раненых гражданских и разрушение", - добавил советник президента Украины.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на 22 октября РФ выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету в течение трех волн ударов. Повреждения также получили энергетические объекты, железнодорожная и метрополитенская инфраструктура, торговые центры и предприятия.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 утра погиб один человек, еще 24 пострадали, в том числе семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.