РФ атакувала вночі дронами та ракетами "Іскандер": скільки збила ППО

У ніч на 9 серпня Росія здійснила атаку безпілотниками та ракетами по північних і східних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

В ніч з 8 на 9 серпня, починаючи з 22:30, противник завдав ракетно-дронових ударів по кількох регіонах України.

З напрямків Курськ, Міллерово та Шаталово на територію України було запущено 47 ударних безпілотників Shahed та імітаційних дронів різних типів, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із тимчасово окупованої Запорізької області.

Основними цілями стали прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей. Крилаті ракети були націлені на місто Дніпро.

Українські зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони активно відбивали атаку.

Станом на ранок 9 серпня, протиповітряна оборона збила або подавила одну крилату ракету Іскандер-К та 16 ворожих безпілотників типу Shahed і імітаційних дронів на півночі та сході України.

Разом з тим, зафіксовано влучання 31 ворожого безпілотника на 15 різних локаціях.