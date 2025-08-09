РФ атаковала ночью дронами и ракетами "Искандер": сколько сбила ПВО

В ночь на 9 августа Россия осуществила атаку беспилотниками и ракетами по северным и восточным регионам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ночь с 8 на 9 августа, начиная с 22:30, противник нанес ракетно-дроновых ударов по нескольким регионам Украины.

С направлений Курск, Миллерово и Шаталово на территорию Украины было запущено 47 ударных беспилотников Shahed и имитационных дронов различных типов, а также две крылатые ракеты "Искандер-К" с временно оккупированной Запорожской области.

Основными целями стали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Крылатые ракеты были нацелены на город Днепр.

Украинские зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны активно отражали атаку.

По состоянию на утро 9 августа, противовоздушная оборона сбила или подавила одну крылатую ракету Искандер-К и 16 вражеских беспилотников типа Shahed и имитационных дронов на севере и востоке Украины.

Вместе с тем, зафиксировано попадание 31 вражеского беспилотника на 15 различных локациях.