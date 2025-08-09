ua en ru
РФ атаковала ночью дронами и ракетами "Искандер": сколько сбила ПВО

Суббота 09 августа 2025 10:24
РФ атаковала ночью дронами и ракетами "Искандер": сколько сбила ПВО Фото: россияне выпустили по Украине 47 дронов за ночь (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 9 августа Россия осуществила атаку беспилотниками и ракетами по северным и восточным регионам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ночь с 8 на 9 августа, начиная с 22:30, противник нанес ракетно-дроновых ударов по нескольким регионам Украины.

С направлений Курск, Миллерово и Шаталово на территорию Украины было запущено 47 ударных беспилотников Shahed и имитационных дронов различных типов, а также две крылатые ракеты "Искандер-К" с временно оккупированной Запорожской области.

Основными целями стали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Крылатые ракеты были нацелены на город Днепр.

Украинские зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны активно отражали атаку.

По состоянию на утро 9 августа, противовоздушная оборона сбила или подавила одну крылатую ракету Искандер-К и 16 вражеских беспилотников типа Shahed и имитационных дронов на севере и востоке Украины.

Вместе с тем, зафиксировано попадание 31 вражеского беспилотника на 15 различных локациях.

Ночная атака РФ

В ночных атаках российских беспилотников пострадали несколько населенных пунктов на востоке Украины. В частности, город Чугуев на Харьковщине подвергся удару дронов в одном из отдаленных микрорайонов.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали двое местных жителей, а также был поврежден многоквартирный жилой дом.

Кроме того, дроны атаковали Балаклейскую общину. В центральной части города зафиксировано несколько попаданий, среди которых удары по частному домовладению и нежилому зданию.

